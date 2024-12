Vecinos de Mar del Plata le entregaron una carta al intendente Guillermo Montenegro para pedir agua y cloacas en el barrio Libertad. Al respecto, Stella, una de las referentes, comentó que "se están haciendo arreglos de veredas, pero hace años que hay cuatro manzanas donde figuran más de 80 familias donde el agua escasea".

Esto se debe a que el suministros utilizados hasta el momento "son de una red vecinal al otro lado del barrio".

En consonancia, Carmen, otra vecina del barrio, explicó que "es agua es lo más útil que podemos tener, puede faltar la luz, el gas, pero es imposible vivir sin agua".

Asimismo, indicó que "hay familias que ya hace 46 años que están en el lugar y no tienen agua. Estuvimos visitando algunas casas y entre vecinos nos ayudamos. Tengo un comedor en el que no puedo cocinar porque es imposible juntar el agua, debo usar dos ollas grandes y necesito el suministro".

Puede interesarte

Respecto al reclamo presentado meses atrás, dijo que "no tuvimos respuesta. Son varias familias que hicieron reclamos, nos pidieron levantar firmas, se presentó y no pasó nada. Queremos que nos ayuden, lo que se necesita es el agua, no pedimos más que eso".

"Hay niños que van a la escuela y tienen que pasar dos semanas con el guardapolvos sucio porque no hay ni para lavarle, tenemos que juntar agua de una manguera muy pequeña y sale turbia, para tomar no sirve", agregó.

"Es imposible, hoy hablé con la maestra y les dije que no los mandé porque no tengo con qué lavarles la ropa. No hay agua. Con este calor y los bichos no sabemos cómo vamos a seguir", concluyó.