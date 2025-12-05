La tarde de ayer jueves, el centro de La Plata se transformó en escenario de una situación de alta tensión cuando un grupo de personas persiguió y retuvo a un joven acusado por testigos de intentar robar a un hombre en silla de ruedas.

El incidente ocurrió en la transitada diagonal 80 entre 46 y 4, e involucró la intervención de transeúntes, vecinos, fuerzas municipales y policiales.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el episodio se desencadenó, cuando la víctima solicitó ayuda a los gritos. Personas que circulaban por la zona respondieron a su pedido y empezaron a perseguir al sospechoso, a plena luz del día y en un sector de habitual concentración de peatones.

Todo finalizó cuando varias personas lo redujeron en el suelo tras un forcejo. Para ese momento, parte de la ropa del supuesto implicado fue arrancada por quienes lo acusaban, y la tensión escaló cada vez más.

Algunos testigos intervinieron para detener la agresión e intentaron evitar que se produjeran golpes, argumentando que no correspondía ejercer violencia ante una situación no esclarecida.

Frente a esto, algunos de los presentes plantearon dudas sobre la culpabilidad del joven: “Podría ser inocente”, expresó una vecina, al tiempo que solicitaba mesura en la reacción colectiva. “No corresponde golpear a una persona sin tener certezas, eso le compete a la Justicia”, agregó otro de los testigos.

Poco después de la reducción del sospechoso, arribaron agentes de la Patrulla Municipal y un móvil de la Policía Bonaerense, que separaron a las partes y restablecieron el control de la situación. De esta manera, demoraron al joven para su identificación y evitar nuevos episodios de violencia, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El personal de la Comisaría Primera de La Plata inició el protocolo habitual: recopiló testimonios de los involucrados, de la persona en silla de ruedas y de otros presentes. También tomó registros fotográficos e intentó reconstruir los hechos previos a la persecución para determinar si se consumó o no el intento de robo que dio origen a la reacción colectiva.

El avance de la investigación estará a cargo de la Comisaría Primera y del Ministerio Público Fiscal, que analizarán pruebas, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios. El proceso incluirá la identificación fehaciente tanto del presunto damnificado como del acusado, y la eventual imputación en caso de que las pruebas así lo respalden.

Fuente: Infobae