Vecinos de barrios de la zona norte de la ciudad se mostraron en alerta sobre la supuesta presencia de un puma, que fue visto por caminando por Estación Camet. Si bien por redes sociales circularon fotos poco confiables, en concreto no hay un registro real del animal. De todos modos, ante los incesantes mensajes de vecinos, desde la Municipalidad se indicó que harán un rastrillaje en coordinación con Provincia.

Amílcar Merlo, delegado de Estación Camet, confirmó a El Marplatense que “los rumores comenzaron ayer a la tarde”, pero que “denuncia formal, de manera física, no tenemos ninguna aún”. No obstante, confirmó que están activados los protocolos y todas las alertas con Defensa Civil y Fauna, “que son los que tienen los recursos y los elementos necesarios para atrapar el puma”.

El funcionario confió además que en las últimas 24 horas recibió más de cien mensajes alertando sobre el puma, con vecinos asegurando que lo habían visto pasar tanto por La Florida, Las Margaritas, Virgen de Luján o el Parque Industrial. Por este motivo, es que piden que quien originó la denuncia se haga presente en la comisaría y la haga de manera oficial.

Por su parte, desde Defensa Civil, su titular Alfredo Rodríguez confió a este medio que recibieron la denuncia y tomaron contacto con las áreas de Guardaparques de la Municipalidad y que la información no puede ser confirmada. “No podemos encontrar ni a los denunciantes, ni a los que hablan de perros muertos. Anda una foto por ahí que es adulterada, así que estamos en investigación”, agregó el funcionario.

En el mismo sentido se manifestaron desde Zoonosis. Su titular, Pablo Alí, remarcó a El Marplatense que “no hemos tenido ningún reporte en esta semana”.

