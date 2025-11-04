Vecinos de Mar del Plata, nucleados en la Asamblea Paren de FumigarNos, lanzaron una campaña en Change.org titulada “Queremos vivir sin agrotóxicos ni amenazas en Mar del Plata y zona”.

El pedido apunta a que el Municipio cumpla con la Ordenanza 18.740/08, que prohíbe el uso de agroquímicos a menos de 1.000 metros de las viviendas, y que se garantice la aplicación efectiva de la medida cautelar dictada por la Suprema Corte bonaerense hace más de una década.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la norma no se cumple y que los organismos responsables “no realizan los controles en tiempo y forma”. La falta de intervención municipal, afirman, generó enfrentamientos entre vecinos, denuncias cruzadas y amenazas de muerte hacia quienes reclaman por su salud y la del entorno.

“Cada vez que hay una fumigación denunciada, la Municipalidad no actúa, y eso deja a las personas expuestas. En algunos casos, los denunciantes fueron amenazados por productores rurales. En el barrio La Gloria de la Peregrina hubo incluso amenazas de muerte”, expresaron desde la Asamblea en el comunicado difundido días atrás.

La petición, que ya suma más de 250 firmas, responsabiliza a la Dirección de Gestión Ambiental y al EMSUR por no intervenir ante las denuncias, y cuestiona a la Secretaría de Producción por “no difundir la prohibición de fumigar dentro del radio urbano ni promover la producción agroecológica, pese a integrar la Red Nacional de Municipios por la Agroecología (RENAMA)”.

También piden que Bromatología publique los análisis de alimentos y que el INTA difunda los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó la presencia de plaguicidas en agua, aire y suelo.

En diálogo con El Marplatense, Jorge, integrante de la Asamblea, explicó que la situación no es nueva y que la inacción oficial agrava los conflictos: “Tenemos que ser nosotros quienes denunciamos, y la Policía Ecológica actúa solo cuando puede. Las causas van a la fiscalía, pero esa oficina no puede multar. Los que sí pueden son los de Gestión Ambiental, pero nunca van. Dicen que no tienen inspectores o que no pueden llegar.”

El referente también advirtió que la falta de respuesta institucional derivó en episodios violentos: “Amenazaron de muerte a un vecino y hubo agresiones. Esto pasa porque el Municipio no interviene ni promueve la agroecología, a pesar de haber ingresado a la RENAMA el año pasado. No hay políticas activas ni controles.”

Sobre la campaña de firmas, Jorge señaló que el objetivo es visibilizar el conflicto y elevar el reclamo a la Corte Suprema bonaerense, donde ya se tramita una acción colectiva presentada por 31 vecinos: “Buscamos que la sociedad se entere y acompañe. Todo lo que se junte, firmas, pruebas, notas en medios, será incorporado al expediente. Queremos que la Justicia vea que la comunidad está cansada y que el poder político no protege a su población.”

Los vecinos insistieron en que el Concejo Deliberante también debe involucrarse en el tema. Recordaron que, en su momento, el cuerpo legislativo votó por unanimidad la prohibición de fumigar a menos de mil metros y luego derogó la norma también por unanimidad, lo que dejó desprotegidas a las familias que viven cerca de zonas rurales.

“El Municipio tiene la obligación de controlar y el Concejo, de legislar. Hoy ninguno de los dos hace nada, y quienes vivimos acá seguimos expuestos al veneno y al miedo”, concluyó el representante de la Asamblea.