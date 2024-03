Los vecinos del complejo habitacional de la ex cooperativa El Monolito, ubicado en Alberti entre Paula Albarracin y Grecia, están profundamente preocupados ante la noticia de que subastarán los monoblocks y quedarán casi 100 familias sin un lugar donde vivir.

Ante esta situación, Juan Romero, propietario de un departamento, señaló en diálogo con El Marplatense que “en estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles y la gente no se niega a pagar, cada uno haremos el sacrificio que corresponde”.

Sin embargo, le pidió a las autoridades del Banco Central que “nos den una solución, no nos pueden mandar a un remate sin avisarnos. Si no pasaba una persona acá y se daba cuenta, mañana estaríamos en la calle todos y eso no es justo”.

Romero es jubilado, tiene una discapacidad y desde que tomó conocimiento de la situación se a agravado su estado de salud: “Yo hace 40 años que vivo acá y estamos mal”, declaró.

Por lo que necesita que “revean la situación, no sé de qué modo, si hay que ir con abogados, pero que abran un camino al diálogo”, concluyó.