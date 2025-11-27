Vecinos del barrio San Juan presentaron en el Municipio y el Concejo Deliberante una carta para pedir más seguridad y mantenimiento del espacio público, sobre todo en el tramo que comprende los alrededores de la vía del tren que une Mar del Plata con Miramar.

A través del escrito, declararon que “hace meses venimos conviviendo con la ocupación de esta zona por personas en situación de calle, sumado al consumo y venta de estupefacientes, fogatas en distintos horarios, sumados a los gritos, peleas y diversos escenarios de violencia que esto incurre”.

De modo que “necesitamos ayuda urgente para finalizar esta ocupación ilegal del espacio público. Estamos pronto a tener la primera villa de emergencia en el centro de la ciudad a metros de la terminal”, indicaron.

Asimismo, señalaron que “nos hemos comunicado innumerables veces con la Patrulla Municipal, quienes, cuando deciden acercarse, no hacen más que pedirles que se retiren y los 30 minutos regresan los ocupantes. La PFA nos niega el derecho a poder hacer una denuncia en la comisaría 1era”.

Por este motivo, aseguraron que “necesitamos respuestas urgentes sobre este tema, necesitamos una resolución o el cerramiento total de las vías. Tenemos hijos y familiares que temen volver de noche e incluso de día la zona se volvió tierra de nadie. El fin de semana pasado hemos llegado a ver menores de edad en el espacio el cual fue delimitado lentamente con el tiempo quemando el pasto y luego trayendo colchones y muebles”.

“Nuevamente, reiteramos el pedido de ayuda para que la zona no se vuelva una villa de emergencia ocupada por quienes vienen, especialmente en verano, buscando posibilidades de trabajo en nuestra ciudad sin tener un techo y habitando las calles; pero sobre todo, para no tener un punto de consumo y venta de drogas en nuestro barrio y que las autoridades miren para otro lado”, concluyeron.

