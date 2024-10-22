Vecinos del barrio Libertad se manifestaron ante la falta de agua: "No podemos higienizarnos ni comer"
La protesta se llevó a cabo en Beruti y 206 en busca de asistencia para acceder al recurso en la zona.
Este martes, el barrio Libertad amaneció con una ruidosa protesta en la intersección de Avenida Beruti y Brasil (calle 206) ante la inminente falta de agua en la zona. “No nos podemos higienizar ni cocinar”, sentenciaron.
En ese marco, reclamaron asistencia para poder obtener el recurso e indicaron: "Hoy un grupo de familias y vecinos del barrio estamos reclamando y pidiendo por tener agua, ya que muchos no tienen. Necesitamos agua, no tenemos con que higienizarnos ni nosotros ni a los niños".
En el lugar, los presentes indicaron que suelen asistir a un comedor para poder acceder a un poco de agua pero que en algunas circunstancias, se encuentran con que ellos tampoco poseen. "Vamos hasta ahí a pedir para poder cocinar pero hay días que ni eso podemos hacer porque ellos se encuentran con que no tienen este recurso. Por favor necesitamos tener agua para vivir", concluyeron.
