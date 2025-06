Este lunes, vecinos y organizaciones sociales se movilizaron frente al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Las Heras para denunciar el vaciamiento del servicio y exigir mejoras urgentes en la atención médica, los horarios de funcionamiento y la seguridad.

La protesta estuvo encabezada por Carmen Rasente, presidenta de la Sociedad de Fomento local, y Norma, referente de Libres del Sur y vecina del barrio Las Heras.

“Estamos todos juntos luchando por nuestro CAPS. Está muy abandonado, en el sentido de que no tenemos profesionales. Antes de la pandemia había 42, ahora hay solo 25. ¿Pueden 25 hacer el trabajo de 40?”, cuestionó Carmen. “No hay turnos suficientes porque no hay personal suficiente. Antes teníamos guardias los fines de semana, ahora ya no. El CAPS funcionaba hasta las 18, pero ahora cierra a las 15. ¿Por qué hacen esto con nuestro barrio?”, se preguntó, en dialogo con El Marplatense.

Además, denunció la falta de seguridad en la zona: “En este momento hay seguridad privada, pero no hay policías con horas Polad (Policía Adicional). Se necesita con urgencia más seguridad”.

La referente también remarcó que el CAPS no solo atiende a los vecinos de Las Heras, sino también a barrios como Parque Palermo, Pueyrredon, Las Dos Marías y Bosque Grande: “No da abasto”.

“Nuestra sociedad de fomento y el CAPS son del barrio, por eso los tenemos que cuidar entre todos. Soy una vecina más que trabaja para el barrio, pero nosotros solos no podemos. Necesitamos ayuda. La unión hace la fuerza”, concluyó Carmen.

Luego tomó la palabra Norma, referente de Libres del Sur, quien respaldó el reclamo y detalló la situación actual del centro de salud: “Hay pediatras y clínicos, pero son pocos. Los profesionales que están son excelentes, pero no pueden hacer el trabajo de 42 personas. Necesitamos que las autoridades escuchen este reclamo”.

La protesta puso de manifiesto el malestar creciente entre los vecinos ante la falta de respuestas oficiales. La comunidad exige que el Municipio tome medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud en uno de los barrios más postergados de Mar del Plata.