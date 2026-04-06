En este contexto, el reclamo apunta a medidas concretas como mayor presencia policial, controles sobre la actividad nocturna, y acciones de orden y limpieza urbana.

Cansados de los reiterados hechos delictivos y la falta de respuestas, vecinos y comerciantes del barrio ex Terminal, en la zona de Aldrey, lanzaron una convocatoria para visibilizar la problemática de inseguridad que atraviesan a diario.

Ads

Puede interesarte

“Los vecinos y comerciantes dijimos basta, ya estamos cansados de tanta inseguridad en la zona. Estamos viviendo un lugar de terror para nuestros abuelos, nuestros hijos y también para nosotros como trabajadores”, expresaron desde la organización.

Según relatan, la violencia se volvió parte de la rutina cotidiana, sin distinción de horarios. “Es incalculable el nivel de violencia que se genera en las veredas, ya no se puede salir, ya no hay horario”, señalaron. Incluso, aseguran que ante la ausencia de operativos y respuestas oficiales, los propios vecinos deben organizarse en grupos de WhatsApp para alertarse y actuar frente a situaciones delictivas. “No es nuestro trabajo, es meramente policial”, remarcaron.

Ads

Entre los episodios recientes que generaron mayor preocupación, mencionaron un homicidio ocurrido en la zona y un hecho alarmante registrado en las últimas horas, donde un hombre armado con un arco y flecha amenazaba a vecinos en inmediaciones de Gascón y Buenos Aires.

También advirtieron sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores, quienes han sido víctimas de robos violentos, y el temor constante por la seguridad de los más jóvenes. “Tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle a hacer un simple mandado”, indicaron.

Ads

En este contexto, el reclamo apunta a medidas concretas como mayor presencia policial, controles sobre la actividad nocturna, y acciones de orden y limpieza urbana.

La convocatoria busca una amplia participación de residentes y comerciantes para exigir soluciones urgentes. “Esto ya no da para más. Este es un basta para todos”, concluyeron.