Las 21:00 del martes. Una pareja transita en una moto por Alberti y al cruzar Misiones, tres parejas de “motochorros” los interceptan y les roban el rodado. Todo quedó plasmado en las cámaras de seguridad. La situación es habitual en la ciudad, pero para los vecinos del barrio Don Bosco es de todos los días: “Hace una semana intentaron robarle a una chica a la vuelta, y en el último mes hubo al menos tres episodios similares. Es constante”, aseguró Mariano, quien tiene una veterinaria en esa esquina.

En diálogo con El Marplatense, el vecino comentó que él también fue víctima de la inseguridad: “Hace dos años me robaron en el mismo lugar donde vivo: tres tipos en moto, armados, se llevaron mi auto. La situación es tremenda”.

Mariano indicó que hay robos de todo tipo, especialmente algunos muy violentos, como el que le ocurrió a una señora hace dos semanas a una cuadra de ahí, por Gascón, a quien “la tiraron de su bicicleta para robarle la mochila. Se golpeó fuerte”. Pero no roban sólo a las personas que transitan, hay robos de todo tipo: “Medidores de agua, de luz, cualquier cosa. La inseguridad es parte del día a día”, agregó.

El vecino comentó además que a pocas cuadras de ahí, el centro comercial San Juan, que está dentro del barrio y de la currícula de la Comisaría Cuarta, también es víctima de la inseguridad. “Mi mujer tiene un local ahí, y los comerciantes tienen un grupo donde reportan los mismos problemas: robos a persianas, a negocios, mecheras”, comentó.

Y profundizó con relación al accionar policial: “Todo pasa bajo la misma jurisdicción de la Comisaría Cuarta. La policía viene, toma los datos, pero nunca hay respuesta. Ellos dicen que no tienen medios, y puede ser cierto, pero los que estamos sufriendo somos todos los vecinos”.

Mariano comentó además una situación curiosa que se dio con esa dependencia policial. “El comisario, no sé si sigue en el cargo, creó un grupo con los vecinos después de que fuimos a reclamar. Pero luego él mismo se salió del grupo y nos dejó solos. Incluso nos dijo algo que me quedó grabado: los domingos, la comisaría queda prácticamente sola, solo con el jefe de calle”, contó.

Tras calificar a la situación como de “desamparo total”, Mariano también cuestionó el accionar de la Municipalidad. Señaló que “te llama, viene, pero no hace nada. No muestran interés. Cuando nos comunicamos con los medios para visibilizar el problema, algunos se enojan porque no los contactamos primero. Es frustrante, porque los que sufrimos somos los vecinos”.