Vecinos del barrio Florentino Ameghino alertaron por el riesgo vial que genera un semáforo que lleva más de 30 días sin funcionar en el cruce de avenida Luro y la calle 240, a metros de la Escuela N°59.

Rubén, vecino del barrio, explicó a El Marplatense que el problema se registra en el cruce de Luro y la calle 240 (Monseñor Ángel Eri), uno de los tres semáforos que ordenan la circulación en ese tramo, junto a los de Fermín Herrera y Carrillo (calle 244). “Tenemos el colegio ahí nomás y es un peligro enorme. Los autos vienen desde Balcarce a una velocidad impresionante y no paran”, aseguró.

Según relató, el semáforo lleva alrededor de un mes fuera de servicio y, aunque realizaron reclamos ante el EMVIAL y la empresa distribuidora EDEA, aún no hubo una solución. “Nos dicen que no le dan luz, que se va forzando el sistema. La verdad, estamos cansados”, expresó.

El vecino remarcó que la situación se agrava cuando también falla el semáforo de Luro y Carrillo, lo que deja amplios tramos sin control y obliga a peatones, muchos de ellos estudiantes, a cruzar una avenida de circulación rápida. “Es como una ruta, una colectora urbana. Así no se puede”, señaló.

Rubén indicó que enviaron notas formales y hasta se comunicaron con gerencias para pedir que se restablezca el suministro eléctrico que alimenta el semáforo. “Hicimos todos los trámites correspondientes. Ahora queremos hacerlo público para ver si alguien puede hacer algo”, reclamó.

El pedido apunta a una solución urgente antes del regreso pleno de la actividad escolar, ya que la Escuela N°59 se encuentra a pocos metros del cruce. “Los chicos ya están viniendo para terminar los estudios y cruzar es un problema. Es un peligro total” sentenció.