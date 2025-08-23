La vida cotidiana en Villa del Parque, se volvió una lucha diaria contra el abandono. Así lo describió Roxana, una de las vecinas que alzó la voz para visibilizar los reclamos que se acumulan desde hace años.

“Acá no tenemos agua potable, gas natural ni cloacas. Cuando llueve, las calles se inundan y hasta los remises se niegan a entrar. La iluminación es muy pobre y, sin embargo, los impuestos nos llegan igual”, señaló en diálogo con El Marplatense.

La problemática se agrava en verano, cuando el agua de pozo se vuelve inutilizable. “Cerca hay muchas quintas que contaminan las napas con los abonos y los medicamentos que usan en las verduras. El agua no es segura para tomar, y nadie nos da una solución”, explicó Roxana.

Además, los vecinos reclaman la incorporación de un recorrido de colectivo que conecte al barrio con Batán y Mar del Plata. “No tenemos línea de transporte. Necesitamos al menos dos o tres servicios por día para que los chicos puedan ir a la escuela y la gente llegue al trabajo”, detalló.

La vecina también cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades: “Solo aparecen en época de elecciones. Hemos presentado notas, fuimos a la delegación y nunca tuvimos respuestas. Estamos olvidados”.

El pedido es claro: que el Estado garantice los servicios básicos que cualquier barrio necesita. “Somos gente de trabajo y necesitamos que alguien se preocupe por nosotros. Queremos agua potable, cloacas, gas, iluminación y un colectivo. No pedimos lujos, pedimos lo mínimo para vivir dignamente”, cerró Roxana.