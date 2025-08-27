Vecinos de Stella Maris marchan por la inseguridad del barrio: "Estamos solos"
Natalia, víctima de un robo en su casa, relató que estuvieron dos horas bajo amenaza de tres delincuentes y que la Policía nunca intervino.
Los vecinos del barrio Stella Maris realizarán este miércoles una marcha pacífica hacia la Comisaría Novena para reclamar mayor seguridad, luego de una seguidilla de robos y de un violento asalto que conmocionó a la comunidad.
Natalia, una de las organizadoras, dialogo con El Marplatense afirmando que la motivación detrás de la marcha fue un hecho delictivo que sufrió en su propio hogar: “ingresaron tres delincuentes, rompieron una reja y un vidrio mientras dormíamos".
La vecina añadió: "estuvieron dos horas adentro, golpearon a mi marido, me atacaron a mí y nos amenazaban con cortarnos un dedo mientras pedían una caja fuerte. Fue una pesadilla”.
Según denunció, la Policía nunca llegó al lugar pese a que los vecinos escucharon la sirena de un patrullero en la zona. “Pasaron de largo, nunca pararon. Estamos solos, no tenemos respaldo ni seguridad”, aseguró.
Ante esta situación, los vecinos decidieron marchar para exigir respuestas. “Hoy nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a cualquiera. Si no hacemos algo, nosotros, no lo va a hacer nadie”, subrayó Natalia.
La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca visibilizar la falta de patrullaje y la sensación de desprotección en el barrio, que se ha visto golpeado por hechos de inseguridad en las últimas semanas.
