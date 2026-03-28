En un comunicado enviado a la prensa, los vecinos nucleados en contra de la construcción de una torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris de la ciudad de Mar del Plata, sostuvieron que hay una "doble vara" del ex Director de Ordenamiento Territorial de General Pueyrredon, Ricardo Rodríguez. "En 2015, Rodríguez rechazó una mínima reforma vecinal de 11 metros cuadrados por 'afectar el patrimonio', mientras que ahora, como consultor privado, firma el informe que justifica la construcción de la megatorre en la misma zona, lo que evidencia una clara discriminación hacia los vecinos y un trato preferencial hacia los desarrolladores inmobiliarios".

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La historia se remonta a 2015, cuando Sonia Castelletti solicitó autorización para ampliar su garage en apenas 11 metros cuadrados. La respuesta de la Dirección de Ordenamiento Territorial, entonces a cargo de Rodríguez, fue un "no" rotundo. El dictamen sostenía que la mínima obra era una "alteración volumétrica" inaceptable para un conjunto de "marcada identidad marplatense". Bajo esa rigurosidad, el Estado impidió que una familia protegiera su vehículo; meses después, el matrimonio sufrió una violenta entradera al quedar expuestos en la vía pública.

"Nueve años después, el rigor patrimonial de Rodríguez parece haberse disuelto", afirman los vecinos. En 2024, actuando como consultor privado para la empresaria Florencia Miconi, el mismo Rodríguez firmó el informe técnico que avala una torre de 128 metros de altura y 35 pisos en la zona de La Robla. "Donde antes veía un fragmento urbano a proteger que no toleraba 11 metros de ladrillos, hoy Rodríguez encuentra justificaciones para levantar casi 40.000 metros cuadrados de cemento", denuncian los vecinos.

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El entramado suma al abogado José del Cerro. En el comunicado se sostiene que "en 2015, Del Cerro envió una carta documento a la familia Castelletti amenazando con acciones legales si avanzaban con un muro divisorio de solo dos metros. Hoy, el mismo abogado aparece como socio del emprendimiento de la megatorre, beneficiándose de la flexibilidad normativa que su antiguo 'adversario' técnico, Ricardo Rodríguez, ahora promociona desde el sector privado".

"Semanas atrás, el escándalo en torno a Ricardo Rodríguez sumó un capítulo judicial de gravedad institucional: fue denunciado penalmente por el delito de usurpación de título", recuerdan los vecinos. Según lo informado oficialmente por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito IX), Rodríguez no se encuentra habilitado para ejercer la profesión de arquitecto desde el año 2011. "Esta situación pone en jaque la validez de los informes técnicos y dictámenes urbanísticos que ha firmado en la última década", afirman.

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