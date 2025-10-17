Vecinos del barrio privado Rumencó, ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, impulsaron una petición pública en Change.org para exigir la reubicación de los zorros grises (Lycalopex gymnocercus) que habitan dentro del complejo.

El reclamo fue dirigido a la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y ya reúne cientos de firmas.

Según explican los residentes, la presencia de estos animales se incrementó de manera notable en los últimos años. “En 2008 no se veían zorros; recién en 2019 comenzaron los primeros avistamientos. Hoy la población creció sin control y está provocando daños”, señaló el vecino impulsor de la campaña.

Entre los principales problemas mencionan la reducción de especies nativas como lechuzas, liebres y teros, así como ataques a perros y gatos domésticos. “Estas mascotas son parte de nuestras familias, y muchos vecinos sufrieron pérdidas dolorosas”, remarcaron en la solicitud.

Los firmantes aclararon que no buscan dañar a los animales, sino trasladarlos a un entorno natural adecuado, lejos del área urbana. “Rumencó no es una zona rural; la convivencia entre fauna silvestre y viviendas familiares se volvió peligrosa tanto para los animales como para las personas”, afirmaron.

El pedido apunta a que la cartera provincial implemente un plan de reubicación responsable, garantizando la protección de los zorros y de la biodiversidad local.

Además, los vecinos solicitan difusión y apoyo de la comunidad marplatense para que las autoridades actúen con rapidez. La petición continúa sumando adhesiones y busca alcanzar un número significativo de firmas para ser elevada formalmente ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Desde la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio, confirmaron a El Marplatense que el organismo ya había intervenido en 2021 ante un pedido de la administración del barrio.

Bajo la dirección de la Lic. Águeda Gazovic, explicaron: "Todo conflicto de coexistencia con fauna silvestre que ocurra dentro de un predio privado debe ser gestionado ante este organismo por el representante de la administración del barrio y no por sus habitantes”.