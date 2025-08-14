La inseguridad sigue siendo una preocupación constante en Punta Mogotes. Aunque un cambio de comisario trajo una leve mejora, los robos persisten: los delincuentes esperan a los estudiantes a la salida de las escuelas y a los vecinos en las paradas de colectivo.

"Si te alejás de las avenidas, no vayas con el teléfono en la mano, tenés que esconder todo. Todavía no arrancamos la fase más complicada del barrio, que siempre es la pretemporada con la toma de casas, y no sabemos qué va a pasar en ese sentido”, señaló una vecina del barrio, en diálogo con El Marplatense.

También hizo hincapié en problemas de iluminación y mantenimiento. “Han cambiado luces, pero los arreglos tardan mucho. Tenés que insistir tres o cuatro veces para que vengan. Sumado a la inseguridad, estar sin luz en la vía pública es un problema. Las calles tienen cráteres, zonas cortadas y arreglos mal hechos que se rompen de nuevo. Cuando llueve, se inunda todo, especialmente en zonas comerciales y es intransitable”, describió.

Sobre el transporte y la circulación, Natalia denunció la falta de controles: " hay picadas, el transporte público no está a la altura, me he tomado colectivos rotos. Las paradas casi ninguna tiene casita, no están marcadas y los ladrones van a las paradas. No he visto policías hace un montón. Las plazas están abandonadas, sin tacho de basura, con micro basurales y ratas”.

Otro de los puntos que remarcó fue la problemática animal: “La violencia hacia los animales aumentó y las castraciones disminuyeron. Hay más animales en la calle y algunos dueños dejan a sus perros, incluso razas peligrosas, sueltos. Nadie lo controla. Vivimos en un sistema anárquico donde cada uno hace lo que quiere con la basura y los animales”.

En cuanto a los espacios naturales, Natalia cuestionó el manejo de los lagos y playas: “No tenemos guardaparques, tiran químicos al lago, secuestran gansos, hay ruidos molestos con partidos y eventos. Las playas públicas están sucias, fuera de temporada no se limpian, y la basura en plazas y lagunas no se retira en tiempo y forma. Esto genera ratas y un mal estado general”.

Por último, expresó su preocupación por la poda sin control y la falta de intervención municipal: “Hacen podas que son un desastre, bloquean calles, rayan autos. Aunque se hagan denuncias, nadie actúa. Es tristísimo porque elegimos vivir en Mogotes por la naturaleza, pero todo está abandonado. Si hubiese reglas claras y alguien que se ocupe de que se cumplan, estaríamos muchísimo mejor”.