Carolina, vecina de Parque Peña, describió una serie de problemáticas que —asegura— afectan desde hace tiempo a los barrios Parque Peña y Camet, sin respuestas por parte de las autoridades municipales.

“Hay un montón. Por ejemplo, no pasa el recolector de basura en el barrio. Los recolectores de residuos no están pasando y se nos acumula la basura dentro de nuestras casas. Tendría que pasar cuatro veces por semana, pero nadie sabe qué día pasa”, afirmó.

A esta situación se suma la inseguridad: “Hace unos días entraron a robar a la sociedad de fomento. Tenemos problemas de inseguridad y las calles están siempre destrozadas, incluso las avenidas principales donde pasan las líneas de colectivo 541 y 563. Hace mucho que no las arreglan y están llenas de pozos y barro”.

Los vecinos también denuncian la proliferación de microbasurales, la falta de luminarias en varios sectores y la ausencia de obras para garantizar el suministro de agua potable. “En muchos lugares no hay agua, las luminarias faltan y el barrio está muy abandonado”, apuntó Carolina.

Por último, la vecina destacó una situación social cada vez más crítica: “En el barrio están pasando muchas necesidades. Notamos que hay personas que tienen hambre y necesitan ayuda alimentaria, pero el Estado está ausente”.

Según remarcan, el deterioro general y la falta de respuestas oficiales obligan a los vecinos a visibilizar su reclamo y pedir soluciones urgentes.