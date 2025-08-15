Fabián, vecino de Parque Independencia, dialogó con El Marplatense y detalló la difícil situación que atraviesa el barrio, que cuenta con 38 manzanas, 1.000 viviendas y unos 5.000 habitantes. “Tenemos 31 calles y de todas, solo una tiene asfalto mejorado. El resto son de granza”, aseguró.

Ads

En cuanto al alumbrado público, el panorama tampoco es alentador: “Un 10% de las luminarias se retiran para reparar y no vuelven a colocarlas, y otro 10% directamente no funciona”, explicó.

Sobre el agua potable, reconoció que la red se encuentra mejorada, aunque persisten los cortes espontáneos en verano. Pero el mayor problema es la obra de cloacas, que lleva cinco años paralizada. “Se hizo el 90% de la cañería, pero falta un tendido de Ñuñeri y la planta propulsora. Hubo cambios de gobierno, conflictos entre municipio, provincia y la empresa contratada, y nunca se terminó”, relató.

Ads

La demora ha generado una situación crítica: “La gente se conectó igual, sabiendo que no debía hacerlo, y como la planta no está en funcionamiento, las aguas servidas corren por veredas y calles”, denunció.

Otro de los puntos conflictivos son los pluviales. Según Fabián, la avenida Jorge Newbery tenía un canal que conducía el agua de lluvia, pero nunca fue limpiado. “Además, los frentistas —muchos comercios y empresas— nunca colocaron las cañerías correspondientes, a pesar de las notas enviadas al municipio, a la provincia y a Obras Sanitarias. Hoy el barrio se inunda”, advirtió.

Ads

Respecto al gas natural, la red llega solo a una parte del barrio. “Entra por la calle 23 y llega apenas a la primera cuadra de Newbery. Las cuatro cuadras restantes hacia el fondo no tienen conexión”, lamentó.

Fabián concluyó señalando que los vecinos esperan respuestas concretas: “Llevamos años reclamando y seguimos con las mismas falencias. Necesitamos que se terminen las obras y se hagan las mejoras que el barrio merece”.