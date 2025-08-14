“Estamos haciendo constantes reclamos al municipio y no tenemos respuesta. Hay muchísimas calles ya intransitables y en muchas partes el acceso está directamente cortado”, advirtió. El diálogo con el municipio, que antes era “medianamente bueno”, hoy es prácticamente nulo.

La situación con la iluminación pública también preocupa. Rubén contó que hasta hace poco podían registrar reclamos a través del 147, pero ahora esa opción ni siquiera aparece en el sistema. “Tampoco tenemos solución sobre lo que es luminarias públicas”, sostuvo el vecino, en diálogo con El Marplatense.

A esta falta de respuesta se suma la inseguridad. “Jamás se llegó a algo concreto”, lamentó Rubén, quien aseguró que, aunque se volcaron recursos al Comando de Patrullas, no hay un patrullaje efectivo ni cuadrículas armadas. “Las comisarías están vacías, no hay móviles ni personal, y es imposible coordinar con algún efectivo”, agregó.

Mientras tanto, los vecinos conviven con calles en mal estado, luminarias apagadas y una sensación creciente de abandono. “Las pocas veces que contestaron fue para decir que no tienen personal o no tienen maquinaria. Y así seguimos, inmersos en el barro literal”.

La inseguridad también es un problema serio en Nuevo Golf. Rubén explicó que, aunque han mantenido conversaciones sobre el tema y conocen al jefe departamental, “jamás se llegó a algo concreto”.

Según relató, la estrategia actual está centrada en el Comando de Patrullas, pero no es una solución efectiva: “No hay patrullaje, no hay cuadrículas armadas, no hay nada. Las comisarías están vacías, sin móviles ni personal, y es imposible coordinar con algún efectivo si la comisaría está vacía”.