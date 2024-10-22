En el marco de la habitual reunión de la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano, vecinos de Estación Chapadmalal fueron recibidos este miércoles para plantear la necesidad de la zona en términos de atención primaria de la salud.

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La comisión fue presidida por su titular, Diego García y también estuvieron presentes Gustavo Pujato, Eva Ayala, Cristian Beneito, Valeria Crespo, Miguel Guglielmotti, Ricardo Liceaga Viñas, Guillermo Volponi y Daniel Núñez.

Allí, las vecinas locales Paula Taborda y Erica Cabrera oriundas del barrio Chapadmalal de la zona sur, reclamaron por la falta de un sistema de guardia de 24 horas como así también, de la carencia de recursos para la atención médica general. Esta situación provoca que quienes necesiten de asistencia deban trasladarse hacia Miramar, incluso hasta cambiar sus domicilios.

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Este reclamo se suma al reciente de los ciudadanos que viven en la zona norte, quienes también afirmaron que por la falta de inversión, recurren a atenderse en Mar Chiquita. “Por la ausencia de guardias en el área, las personas son derivadas tanto a CAPS del barrio Ameghino, Puerto y hasta en Santa Clara y Vivoratá”, explicaron.

"En la pandemia que nos quitaron la ambulancia y la guardia de 24 horas, y desde ese entonces venimos haciendo hincapié en el crecimiento que tuvo la zona sur de Chapadmalal pero en realidad abarca a varios barrios. La densidad demográfica aumentó muchísimo y en verano se triplica. Tuvimos situaciones de accidentes de tránsito donde la ambulancia tarda una hora, niños que al requerirlas en las escuelas tardan lo mismo, el 107 que atiende y al ser a nivel nacional, no ubica donde estamos y cuáles son las calles", indicaron.

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"Nuestro problema en este momento es grave por la cantidad de gente que se vino a vivir. El último censo fue en la pandemia y post pandemia mucha gente decidió venir a vivir a esta zona. Entonces si hoy vemos la cantidad de gente, de construcciones que hay y de niños y escuelas colapsadas, sin un sistema de salud adecuado, nos dirigimos hacia una catástrofe", sentenciaron.

"Esto obliga al vecino a ir a Miramar por las distancias, más en los barrios San Eduardo del Mar o El Marquesado, quienes se tuvieron que cambiar el domicilio para poder atenderse en la localidad vecina porque de allí están a 16 kilómetros, contra más de 40 KM del Materno o el HIGA. Y además de un mayor recorrido, esperar que el tránsito no esté cargado porque ante una emergencia no llegamos más", agregaron las vecinas.

En ese sentido, Taborda y Cabrera sumaron: "El pedido es que se integre esto en el presupuesto 2025 y que en el mientras tanto, nos den el servicio de ambulancia y lo mínimo que es la atención primaria de la salud. Para eso necesitamos médicos y enfermeros las 24 horas y no solo clínicos, sino también especialistas como ginecólogos, pediatras, que son los que más se necesitan en el barrio"

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"Hablamos de una zona que progresó pero no solo a nivel turístico, sino que estamos colapsados por la población que se instaló. Lo que más nos preocupa la gran cantidad de gente que hay en la ruta 11. No es lo mismo ante una emergencia o accidente, que una ambulancia tenga que ir hacia el Materno Infantil a que tenga que moverse dentro de la zona donde haya un CAPS, sin tener que atravesar tanto tráfico", expresaron a este medio.

"Hay que hablar de esto porque se ha muerto gente esperando una ambulancia porque no conocen el barrio, porque la señora secretaria de Salud, Viviana Bernabei la sacó en el 2020 y nunca la devolvió. La salud es importante y es donde corre riesgo la vida de una persona. Se pierde o se gana, no hay mucho más. En la zona sur hay una sola ambulancia que está a una delegación y no puede salir ante una emergencia rápido porque depende del llamado del 107", sentenciaron.