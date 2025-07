Vecinos de distintos barrios de la zona norte de Mar del Plata realizarán este martes una manifestación en reclamo de mayor seguridad ante el crecimiento sostenido de hechos delictivos.

“Somos vecinos de Los Pinares y nos logramos organizar con otros barrios para visibilizar el reclamo. Hace tiempo que venimos padeciendo una situación preocupante”, explicó Verónica, una de las vecinas que impulsa la protesta, en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Según indicó, en su barrio se registran al menos dos hechos delictivos por día, muchos de ellos perpetrados por motochorros. “Tenemos videos y cámaras entre vecinos. Muchas veces se repiten las motos o las vestimentas. Si bien las imágenes no hacen reconocimiento facial, hay patrones que se repiten”, señaló.

Verónica aseguró que los reclamos no son nuevos, pero nunca obtuvieron respuestas. “Ya hicimos dos manifestaciones. La última fue en la entrada a la ciudad por ruta 2, durante el verano, sin cortar el tránsito. Pero no tuvimos suerte. La situación viene empeorando desde hace más de un año”, lamentó.

Puede interesarte

Frente al aumento de robos, apuntó a la falta de recursos de la Policía como una de las causas: “Entendemos que muchas veces no hay patrulleros o que no tienen combustible, y que esto no ocurre solo en la zona norte. Pero los vecinos necesitamos seguridad. No podemos seguir así”.

Desde los distintos grupos barriales anticiparon que seguirán organizándose si no hay una respuesta concreta por parte de las autoridades.