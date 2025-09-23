Vecinos de La Herradura cortaron la Ruta 226: "Nos prometen cloacas y no tenemos respuesta"
"La Herradura existe" fue el lema que acompaño este corte de ruta donde los vecinos se manifestaron luego de las secuelas del temporal.
Cansados de las promesas incumplidas y tras un nuevo temporal que dejó calles anegadas, los vecinos del barrio La Herradura de Mar del Plata volvieron este martes a la Ruta 226 para exigir obras de infraestructura que den una solución definitiva a problemas que arrastran hace más de una década.
El reclamo incluye la construcción de cloacas, mejoras en la red de iluminación y obras hidráulicas que eviten inundaciones como la sufrida durante el último fin de semana. También piden la instalación de un centro de salud y la extensión del recorrido de la línea de colectivos 562, que actualmente llega solo hasta Colón y Tarantino, a diez cuadras del centro barrial.
Desde la sociedad de fomento del barrio remarcaron que los pedidos son históricos y apuntaron al rol de las autoridades: “Los vecinos cortaron la ruta porque están cansados de que nos prometen cloacas y no tenemos respuesta. Hemos pedido al intendente que nos gestione la obra y no existimos. Necesitamos una salita de primeros auxilios, cloacas y transporte como corresponde para los vecinos”, señalaron en diálogo con El Marplatense.
La situación se agrava cada vez que llueve intensamente, dejando familias bajo el agua y calles intransitables. “El domingo muchas familias quedaron aisladas, incluso personas con discapacidad que no podían salir por la cantidad de agua”, describieron desde la entidad barrial.
“Hoy ha sido un día de lucha otra vez. Vinimos a La Herradura con el lema de ‘La Herradura existe’ y poniendo toda nuestra dignidad acá en la ruta. Es la única herramienta que tiene el pueblo para hacer valer sus derechos”, expresó uno de los referentes de la manifestación en diálogo con la prensa.
Con cortes que ya se repitieron al menos tres veces en el último año, los vecinos advierten que seguirán movilizándose hasta ser escuchados. “La desconformidad explotó, porque hace más de 10 años pedimos lo mismo. Queremos que las autoridades ayuden y acompañen con las obras que el barrio necesita”, concluyeron.
