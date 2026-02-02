El reclamo vecinal volvió a cobrar fuerza en el barrio El Casal tras la tragedia ocurrida en la Autovía 2, donde un choque entre un tren y un automóvil derivó en la muerte de un joven de 23 años. Para los vecinos, el siniestro expuso una problemática de larga data: la falta de una barrera ferroviaria y condiciones mínimas de seguridad en el cruce.

El accidente se produjo el domingo cerca de las 14.30, cuando un Peugeot 206 fue embestido por la formación N°304 al cruzar la ruta por el pasaje El Casal. En el vehículo viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y el joven que fue victima fatal, todos turistas de General La Madrid.

Los tres fueron trasladados conscientes al Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos; horas después, el joven falleció tras una intervención quirúrgica.

Desde la Sociedad de Fomento del barrio, su presidenta Soledad Guzmán señaló que el cruce “está muy descuidado”, con pastos altos que reducen la visibilidad y señalización insuficiente. “Lo poco que hay pintado lo hicimos los vecinos. Es un reclamo justo y ojalá que, si fue la primera tragedia, sea la última”, expresó.

Guzmán remarcó que el pedido de una barrera no es solo institucional, sino también personal: “Me sumo al reclamo como presidenta y como vecina. Cada vez que cruzo las vías lo hago con mucho miedo. No hemos tenido más accidentes porque como comunidad nos cuidamos entre nosotros; nadie nos cuida ni hizo nada durante años”.

Señalizaciones realizadas por los vecinos para prevenir el cruce del tren.

El barrio, explicó, dejó de ser rural y hoy concentra cada vez más tránsito: “Pasamos continuamente y es nuestra única salida. Sería de suma importancia que el cruce sea seguro para todos”. Mientras avanza la investigación judicial del hecho, los vecinos insisten en que la tragedia debe marcar un antes y un después para que se instalen barreras y se mejore la señalización del paso a nivel.