Un semáforo ubicado en la Ruta Provincial 11 y la Avenida Central está generando fuertes quejas entre los vecinos del barrio Camet, quienes aseguran que la reciente reparación del equipo dejó un funcionamiento defectuoso que provoca colas de vehículos de hasta dos kilómetros en horas pico.

Según relataron los frentistas, el semáforo estuvo fuera de servicio durante varios días y fue reparado este miércoles por personal del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL). Sin embargo, el problema persiste: “No andaba y lo arreglaron ayer. Pero está mal sincronizado”, expresaron los vecinos, molestos por la congestión permanente que se genera en la zona.

La ubicación del semáforo, sobre una ruta de alto tránsito y en un punto donde los vehículos ingresan y salen del barrio, agrava la situación. Automovilistas y residentes afirman que la luz verde dura apenas unos segundos, mientras que la roja se extiende demasiado, provocando un embudo que afecta tanto a quienes circulan hacia el norte como a quienes intentan ingresar desde Avenida Central.

Desde el EMVIAL indicaron que continuarán trabajando para normalizar la sincronización. Su vicepresidente, Carlos Rodríguez, detalló recientemente que el costo de una esquina semaforizada oscila entre 27 y 30 millones de pesos, dependiendo del tipo de equipo y la cantidad de columnas a instalar.

Los vecinos esperan que la calibración pueda corregirse en los próximos días para evitar los embotellamientos que complican la circulación diaria y el acceso al barrio.

