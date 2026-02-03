Según denuncias de vecinos, los hechos de inseguridad ocurren a cualquier hora del día y con un alto nivel de violencia. Bandas de delincuentes se desplazan en varias motocicletas y atacan sin discriminar la edad ni la situación de las víctimas.

En los últimos días se difundió masivamente un video en el que se observa a dos motochorros armados persiguiendo y cercando a un hombre para robarle la mochila y el teléfono celular, mientras los vecinos intentan ayudarlo con gritos.

El caso que generó mayor enojo tuvo lugar durante el fin de semana, cuando a un vecino le robaron la motocicleta y, al intentar realizar la denuncia, recibió como respuesta que no se acercarían al lugar por miedo a que los patrulleros fueran dañados.

Afirman que, a pesar de haber presentado imágenes y pruebas, no hay presencia policial en el barrio. Ante esta situación, decidieron llevar el reclamo a la vía pública para exigir medidas urgentes y convocan a toda la comunidad que desee sumarse al pedido por mayor seguridad en la ciudad.

