Vecinos y la propia víctima de un robo lograron reducir anoche en el barrio Florentino Ameghino a un joven de 19 años que minutos antes había sustraído una moto que estaba estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, momentos en que el malviviente puso en marcha la moto que se encontraba estacionada en Carrillo, entre Luro y San Martín.

Sin embargo, la propia víctima de 25 años y vecinos que fueron testigos del robo, comenzaron a perseguir al malhechor, que fue interceptado finalmente en la intersección de Esperanto y Belgrano.

Finalmente el sujeto fue entregado a la Policía y puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, quien dispuso actuaciones por “hurto agravado (vehículo dejado en vía pública)”, además de las medidas de rigor correspondientes.

Finalmente, el fiscal ordenó la remisión del acusado a la Unidad Penal N°44 del Complejo Penitenciario de Batán para su alojamiento.

