El memorial en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, ubicado frente al acceso a la Base Naval de Mar del Plata, fue vandalizado y sufrió daños en la réplica del submarino emplazada en el lugar. El hecho generó un fuerte repudio social y encendió la preocupación entre familiares, allegados y quienes trabajan en la preservación del espacio inaugurado en 2021.

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Las roturas fueron detectadas y difundidas en redes sociales por Guillermo Tibaldi, exsubmarinista e impulsor de distintas travesías en memoria de los marinos fallecidos. Según detalló a El Marplatense, fue alertado por familiares de las víctimas: “Ayer me llamó uno de los familiares para informarme que había pasado por el memorial y lo había visto vandalizado. Es tremendo”, expresó. La imagen del daño se viralizó rápidamente y, según remarcó, “generó la indignación de toda la sociedad”.

Tibaldi también subrayó la gravedad del hecho y pidió que se investigue como un delito: “Esto no es romper una pared de una casa, es romper un monumento”. En ese sentido, indicó que ya se comunicó con el municipio para solicitar el relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables. Además, aseguró que los daños “están hechos totalmente a propósito” y descartó que se trate de un deterioro accidental.

En paralelo, confirmó que ya iniciaron gestiones para reparar el memorial.

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“Hablé con la empresa que lo fabricó y me va a dar una mano para poder arreglarlo. Vamos a trabajar para recuperar ese espacio y dejarlo en condiciones, para que los 44 héroes sigan presentes”, señaló.

Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de reforzar el cuidado y la vigilancia de sitios de memoria en la ciudad.

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