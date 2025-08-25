En las imágenes filmadas dentro del establecimiento se observan salones con vidrios rotos, puertas forzadas y mobiliario dañado. El recorrido expone paredes con golpes y desorden generalizado en las aulas, lo que generó indignación entre padres y docentes que viralizaron el material para exigir acciones inmediatas.

“Estamos en una situación bastante compleja. Estos actos se repiten y nos generan un gasto muy grande que no es nuestro, es de la gente. Nuestra función es defender esos recursos, pero en estas condiciones es difícil”, señaló Mónica Lence, presidente del consejo escolar, en diálogo con El Marplatense.

Según trascendió, los responsables serían dos jóvenes que no pertenecen a Mar del Plata y vivían solos en una casilla, uno de ellos de 14 años a cargo del mayor. “Tengo entendido que los aprehendieron, pero no lo tengo por ninguna vía formal porque no se informan estas cuestiones”, agregó la funcionaria.

A diferencia de otros episodios, en este caso no hubo robo de elementos de valor: los atacantes se limitaron a causar daños materiales. “No robaron nada, solamente cometieron estos actos vandálicos”, precisó Lence, quien confirmó que este lunes comenzarán los arreglos para que la escuela recupere su funcionamiento.

La titular del Consejo Escolar remarcó que la difusión del video apunta a visibilizar la problemática. “Lo que hacemos es viralizar estas situaciones para que alguien pueda hacer algo. El cansancio ya es mucho y necesitamos respuestas”, concluyó.

