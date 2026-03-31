Mar del Plata recordará el 44° aniversario del desembarco en Malvinas con una vigilia nocturna y un acto central que incluye desfile cívico-militar. La organización está a cargo del Centro de Ex Combatientes, que convoca a la comunidad a participar de ambas jornadas.

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La primera actividad arranca el martes 1° de abril a las 22 horas con una concentración en el Cenotafio, ubicado en Diagonal Alberdi esquina Córdoba. Fernando Daniel Álvarez, presidente del Centro de Ex Combatientes, precisó a El Marplatense que no se trata de un acto formal: "Es algo espontáneo de la gente y de nosotros, de ir a acompañar a los veteranos fallecidos ahí en el monumento." A la medianoche, Álvarez tomará la palabra como presidente de la institución, habrá un minuto de silencio y comenzará oficialmente el 2 de Abril.

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El miércoles los actos se retoman a las 8 horas con el izamiento del Pabellón Nacional y toque de clarinete en el mismo Cenotafio. A las 10 comienza el acto central: entrada de bandera de ceremonias, Himno Nacional, palabras de autoridades, minuto de silencio y colocación de ofrendas florales. A continuación, los participantes se desplazarán por calle 25 de Mayo hasta La Rioja para el inicio del desfile cívico-militar, que partirá desde La Rioja y Avenida Luro.

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La jornada cierra a las 16.50 con el arriado del Pabellón Nacional y a las 17 con una misa de difuntos en la Catedral.

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