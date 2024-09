En un contexto de incertidumbre y crisis económica, se dieron a conocer los valores tentativos de alquileres de propiedades para la próxima temporada de verano en Mar del Plata.

Al respecto, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, declaró que “quisimos adelantarnos un poquito porque hay mucha demanda y consulta. La gente mira Mar del Plata y está pensando en tomarse una semanita de vacaciones”.

Además, “no nos olvidemos que tenemos la feria de turismo el próximo fin de semana y ahí tendremos preguntas, por lo que es importante tener esta referencia de valores sugeridos”.

Por este motivo, “es importante que la gente ya tenga un valor de referencia, tanto el inquilino como el propietario para que vean a la ciudad como el primer lugar que publicó los precios de toda la costa”, afirmó.

A su vez, señaló que “insistimos mucho con el tema de los alquileres en pesos y la posibilidad hoy de hacer ya una reserva con valores para todos los bolsillos. Mar del Plata está abierta a todo público y ya el que tiene su pequeño ahorro puede hacer su reservación”.

Colegio de Martilleros

Respecto al procedimiento dijo que “para sacar esos valores que sugerimos, después cada propietario irá marcando su camino al igual que los operadores inmobiliarios, nos reunimos los colegas que hacen alquiler temporario”.

“Se tuvo en cuenta esta situación de los países vecinos que van a salir con ofertas turísticas importantes, las dificultades económicas, la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos que influye y con todos esos factores se hizo un análisis lo más prudente posible con valores muy inferiores a lo que es la inflación”, continuó.

Esto se debe a que “la interanual hoy llegó al 240% y estamos en cifras que llegarían a la mitad de esos valores. Creemos que son bastante razonables”, remarcó.

En detalle, contó que “por semana, que es el promedio de los alquileres que se producen en todos lados, un ambiente a partir de los 250 mil pesos, dos ambientes 380 mil pesos y tres ambientes a partir 550 mil pesos”.

No obstante, aclaró que “no obligamos a los propietarios a un valor determinado, pero sí es importante tener en cuenta que sugerimos esto, pero si nos corremos mucho de estos valores, tenemos el riesgo de que en la temporada nos vaya mal. Después cada uno va a ir poniendo los precios que considera”.

Por consiguiente, “nosotros creemos que con estos valores sugeridos, que son bastante accesibles, si nos acompaña el turismo en general y los operadores como gastronomía, hotelería, estamos apuntando a que la temporada sea buena”.

“Que no se pidan valores excesivos y que sigamos en esta línea, al no haber inflación los valores no se van a distorsionar. Esperemos que la demanda sea sostenida, que podamos competir y que lleguemos a la gente. Mar del Plata está trabajando muy seriamente en esto para que nos miren”, concluyó.