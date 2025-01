Valery Saavedra tiene 28 años, es música y cantautora autodidacta. De pequeña vivió en la comuna de Cunco a unos 500 km de General Roca, junto a su familia y a trabajadores golondrina del Alto Valle de Río Negro compartiendo la vida rural de esa zona.

Su viaje musical comenzó a los 14 años cuando compuso su primera canción: "mi viejo le regaló una guitarra a mi hermano. Pero él nunca la usó".

La influencia musical estuvo muy ligada a la música popular chilena que en primera instancia marcó profundamente el rumbo.

Las canciones llevan impresa la historia de su familia, que en 2004 llegó a Argentina buscando asilo político.

Su padre, defensor de los bosques nativos chilenos, sufrió una persecución política, que marcó profundamente su vida y definió el rumbo de sus canciones.

Valery editó Golondrina Extranjera, el primer disco grabado junto al productor Matías Medus, donde cada canción expresa un grito de resistencia y un testimonio de esperanza.

Por todo esto y su magnetismo musical, decidí invitarla a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Pienso que mi lado más positivo tiene que ver con la capacidad para estar con las personas, en cualquier circunstancia. Ser compañía.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / A los ocho años. Descubrí en la música un lugar en el que podía ser plenamente yo. Un lugar que me permitía el juego y la creatividad. Hoy, veinte años más tarde sigue siendo así, con el agregado que trae la profesionalización del oficio, pero sin dudas cómo artista, con la música, me siento cómo un pez en el agua.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia la construcción de una carrera musical y artística que me permita estar en constante movimiento, tanto hacia adentro, como hacia afuera. Que la música que toquen mis manos sea un reflejo de las vivencias y experiencias compartidas con otros e individuales. Que ese espíritu se renueve conforme pase el tiempo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si. De hecho, hubo un momento concreto en mi vida en que cajoneé mis canciones y dejé la guitarra de lado para estudiar Geología. Una carrera que siempre me gustó, pero que finalmente se convirtió un poco en aquello que vino a mostrarme mi verdadero oficio y para lo que siento que vale la pena trabajar con perseverancia, la música. Comencé una nueva vida, para darme cuenta de que la verdadera vida que quería vivir era a través de la música. Cómo artista independiente.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la corrupción, en cualquiera de sus múltiples, sutiles y grotescas formas.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Uf, me encanta esta pregunta. No sé si tengo un “lado” espiritual, tengo la convicción de que tengo un espíritu, que necesita ser. Mi forma práctica de conectar es a través la lectura, la reflexión consciente, el silencio, la oración, el journaling y la naturaleza. Pero finalmente cuando más conectada me siento a mi espíritu es cuando puedo ser una persona compasiva y amorosa, no sólo con aquellas personas que me facilitan serlo, justamente, el desafío está en amar a quienes es más difícil, por el motivo que sea, esa es la búsqueda.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No, no espero volver. Espero la vida eterna.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.