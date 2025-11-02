Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y recientemente electo senador por la Primera Sección Electoral, anunció que se sumará a la carrera por la gobernación bonaerense en 2027, enfrentando al diputado nacional libertario Diego Santilli, quien ya había manifestado su interés en competir por el mismo cargo.

“Yo quiero ser parte de ese proceso de ganarle la provincia al kirchnerismo. En la Provincia tiene que haber un candidato violeta”, afirmó Valenzuela, marcando su alineamiento con La Libertad Avanza (LLA) tras dejar el PRO. Además, no descartó la posibilidad de una PASO dentro del espacio libertario, para que el candidato a gobernador sea elegido por el electorado bonaerense.

El reciente senador bonaerense destacó su cercanía con el presidente Javier Milei, y subrayó que “el liderazgo es de Milei y de La Libertad Avanza, que hoy claramente tiene el respaldo popular”. Su salida del PRO se da tras el acuerdo de ex candidatos presidenciales cambiemitas, como Patricia Bullrich y Luis Petri, que se incorporaron al Gobierno nacional luego del triunfo libertario.

Valenzuela también apuntó a impulsar la inversión en la Provincia mediante la adhesión de Tres de Febrero al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto presentado ante el Concejo Deliberante busca equiparar condiciones fiscales, tributarias y aduaneras para proyectos de más de USD 200 millones, con el objetivo de fomentar la inversión y la producción local, especialmente en los sectores de turismo y tecnología.

El anuncio del intendente bonaerense marca un cruce directo con Santilli, respaldado por referentes del PRO como Cristián Ritondo, quienes buscan mantener control territorial y posicionar al diputado libertario como el candidato del espacio para 2027. Al mismo tiempo, sectores internos de LLA analizan el rol de Valenzuela dentro de la estrategia electoral, considerando la mirada positiva que tenía Karina Milei, hermana del presidente, sobre su candidatura.

Con esta movida, Valenzuela se suma a la lista de intendentes bonaerenses que buscan consolidar el perfil libertario en la Provincia y sentar bases para la contienda electoral de 2027, mientras el PRO y otros actores del escenario político bonaerense observan atentos la definición de candidaturas y alianzas.

