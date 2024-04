El Municipio de General Pueyrredon instaló en diversas plazas de la ciudad dispositivos de salud para brindar vacunaciones gratuitas para los vecinos y cumplir con el calendario.

En este sentido, El Marplatense se acercó a una de las carpas ubicadas en la plaza San Martín para saber la opinión de la gente: “Soy amiga de las vacunas porque creo que eso nos ayuda para no tener enfermedades. A algunos no les gusta mucho vacunarse”, declaró Antonieta.

Asimismo, comentó que “tengo 83 y todos los años me pongo las vacunas que estén disponibles, ahora me voy a aplicar la de la gripe porque las otras las tengo todas. Una vacuna a los chicos desde pequeños, ante una emergencia hay que hacerlo rápido”.

En la misma línea, Ester contó que se vacuna todos los años y en este caso se acercó para se acercó para aplicarse “la de la gripe y para la neumonía si la tienen, porque a veces no me la ponen”.

No obstante, no siempre tuvo buenas experiencias en las campañas, ya que “me vacunaron para el coronavirus y me hizo muy mal, les dije que tengo problemas, pero no se preocuparon y casi me mandan para el otro lado”.