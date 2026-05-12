La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, realizará una nueva edición del programa “Salud en tu Barrio”, una iniciativa itinerante que recorrerá distintos sectores de la ciudad con controles médicos y actividades gratuitas de promoción y prevención.

Ads

Las jornadas se desarrollarán hasta el 15 de mayo, de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia, ubicada en Alvarado 5086, y en el Club Alvarado, en Rodríguez Peña 4984. El objetivo de estos dispositivos es reforzar y complementar la atención que diariamente se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud.

En ambos espacios se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades y charlas vinculadas a la prevención del dengue y al reconocimiento temprano de síntomas de ACV.

Ads

En el caso de Bernardino Rivadavia, de lunes a miércoles funcionará el móvil odontológico con atención para niños y adultos, controles para embarazadas, urgencias y prácticas de baja y mediana complejidad. Además, el martes se sumarán vacunación contra Hepatitis B, testeos de Hepatitis C y consultas ginecológicas abiertas a la comunidad.

El jueves habrá controles oftalmológicos destinados a niños y, tanto jueves como viernes, se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados al cuidado de la salud bucal infantil. El viernes también se realizará un taller de RCP desde las 14, con inscripción previa en la sede.

Ads

Por otra parte, durante toda la semana se llevarán adelante castraciones gratuitas y el jueves 14 se aplicará la vacuna antirrábica de 9 a 12 para perros y gatos mayores de tres meses.

En paralelo, el Club Alvarado contará con actividades similares. Allí también se realizarán vacunaciones, testeos y talleres preventivos, mientras que el Consultorio Móvil de Atención Médica estará presente martes, miércoles y jueves.

El miércoles habrá consultas ginecológicas y talleres de odontopediatría, mientras que el viernes se realizarán controles oftalmológicos para niños y un taller de RCP desde las 10. Además, el móvil odontológico atenderá jueves y viernes.

Ads

Finalmente, el viernes 15 se desarrollará una jornada especial de vacunación antirrábica de 9 a 15. Desde el Municipio recordaron que los perros deben asistir con correa y collar, y que las razas consideradas potencialmente peligrosas deberán utilizar bozal. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en transportadoras o bolsos cerrados para prevenir escapes.