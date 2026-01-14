La Secretaría de Salud informó el inicio de la campaña que integra el Calendario Nacional de Vacunación y apunta a proteger a los bebés mediante la inmunización materna en el tramo final del embarazo.

Según explicaron, la vacuna permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y brinda protección pasiva durante los primeros seis meses, una etapa crítica en la que el VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía.

Las dosis se aplican de lunes a viernes de 8 a 15 en los CAPS Aeroparque (Mugaburu y Pelayo), IREMI (San Martín 3752), Ameghino (Av. Luro 10052), Batán (145 y 13), Centro 2 (12 de Octubre 4445) y Playas del Sur (calle 445 N° 360).

Además, el Centro de Salud N°1 (Av. Colón y Salta) tendrá horario extendido: de lunes a lunes de 8 a 18, para ampliar el acceso a la población objetivo.

La directora general de Salud, Verónica Plamisciano, señaló que “poder contar con la inmunización para embarazadas durante este período es fundamental para proteger a los recién nacidos de las formas graves de bronquiolitis”, y pidió que se acerquen a vacunarse “tengan o no cobertura o prestación médica privada”.

