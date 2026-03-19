La directora de Salud del partido de General Pueyrredon, Verónica Palmisciano, informó que el Municipio “retomó la campaña de vacunación antigripal 2026” tras la llegada de nuevas dosis, lo que permitió reactivar la aplicación en el Centro de Salud N°1.

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En esta primera etapa, indicó que “vamos a proceder a hacer la vacunación en el Centro de Salud N°1”, priorizando al personal de salud y a los adultos mayores, en línea con el esquema inicial de la campaña. Además, aclaró que la atención se desarrolla en el horario habitual y que “por lo menos hasta el fin de semana estaremos en esta circunstancia”, a la espera de una mayor disponibilidad de dosis.

Palmisciano adelantó que, una vez que se normalice la provisión, se buscará ampliar la cobertura en todo el distrito. En ese sentido, sostuvo que “ni bien podamos, dada la recepción de nuevas dosis, volver a la vacunación en el resto de los centros de salud y en el dispositivo determinante, lo haremos”.

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En relación con las próximas etapas, explicó que el objetivo es avanzar luego con otros grupos priorizados. “Estamos esperando para que se pueda desarrollar el inicio de los otros grupos, como personas embarazadas y los niños… y las personas con factor de riesgo con posterioridad”, señaló, en línea con lo previsto en el calendario nacional.

Por último, recordó que la vacuna “es gratuita” y que quienes deseen aplicársela deben acercarse “con el DNI físico”. Asimismo, subrayó la importancia de la inmunización de cara al invierno, al advertir que la circulación de virus respiratorios “va a generar que la exposición al resto de los virus pueda generar un contagio”.

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