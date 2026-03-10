La Secretaría de Salud municipal inicia el miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal, gratuita y obligatoria dentro del Calendario Nacional. En esta primera etapa pueden vacunarse mayores de 65 años y personal de salud.

Los puntos de vacunación son el CEMA, los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud y los dispositivos Salud en tu Barrio, de lunes a viernes en horario habitual.

El Centro de Salud 1 atenderá todos los días, incluso sábados, domingos y feriados, de 8 a 17. No se exigirá receta médica y la vacuna puede aplicarse junto a otras del calendario.

En una segunda etapa, aún sin fecha confirmada, la campaña se extenderá a embarazadas, personas con factores de riesgo y niños de 6 a 24 meses. Las vacunas son distribuidas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

