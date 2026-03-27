La campaña de vacunación antigripal en el Centro de Salud N°1 presenta complicaciones debido a la alta demanda y a la limitada cantidad de turnos diarios disponibles. Según se informó, cada jornada se entregan 300 números a partir de las 7:00, lo que deja a muchas personas sin posibilidad de acceder a la dosis.

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De acuerdo con lo establecido, una vez que se agotan los números, no se otorgan nuevos turnos durante el día y quienes no alcanzan cupo deben regresar al día siguiente. Esta situación generó malestar, especialmente entre jubilados que se acercaron en las primeras horas pero no lograron vacunarse.

Vecinos señalaron que la demanda creció en las últimas semanas, en un contexto donde la vacuna resulta clave para prevenir complicaciones en grupos de riesgo.

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Por otra parte, se indicó que durante el turno tarde la vacunación se destina exclusivamente a pacientes pediátricos, por lo que los adultos mayores y otros grupos deben concurrir únicamente por la mañana para intentar obtener un número.

El escenario refleja la necesidad de ampliar la disponibilidad de turnos o reforzar la logística para garantizar el acceso equitativo a la vacuna, especialmente entre los grupos de riesgo.

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