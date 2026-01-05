El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas difundió una serie de recomendaciones para evitar estafas en reservas online, en un contexto donde miles de personas en Argentina organizan sus vacaciones a través de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles. La creciente demanda de pasajes, alquileres temporarios y servicios turísticos convierte a este período en uno de los más utilizados por ciberdelincuentes para desplegar engaños cada vez más sofisticados.

Las estafas vinculadas a reservas figuran entre las más denunciadas durante los meses de verano. En numerosos casos, las víctimas descubren el fraude recién al llegar a destino, cuando comprueban que el alojamiento no existe, ya fue alquilado a otra persona o nunca estuvo disponible.

Los fraudes suelen iniciarse con anuncios atractivos: departamentos en zonas turísticas a precios muy por debajo del mercado, fotografías profesionales y mensajes que apelan a la urgencia. El contacto se establece por WhatsApp o redes sociales, evitando plataformas oficiales. Una vez asegurado el interés, los estafadores solicitan señas o pagos totales mediante transferencias o billeteras virtuales, para luego desaparecer.

El uso del celular como dispositivo principal para estas operaciones incrementa los riesgos: pantallas pequeñas, enlaces acortados, perfiles falsos y aplicaciones apócrifas dificultan la verificación. Además, la rapidez de las billeteras virtuales reduce los tiempos de reacción ante un fraude consumado.

Entre las recomendaciones difundidas se destacan: desconfiar de precios demasiado bajos; priorizar plataformas reconocidas con sistemas de reputación y pagos protegidos; verificar la identidad del oferente mediante búsquedas en Google y revisión de reseñas; evitar ingresar datos desde enlaces enviados por WhatsApp; y analizar cuidadosamente el método de pago, especialmente cuando solo se ofrece una transferencia directa a una cuenta personal.

El Consejo también sugiere realizar un “checklist” previo al pago: confirmar la existencia del alojamiento en Google Maps, revisar reseñas reales, comprobar si el contacto evita llamadas o videollamadas, evaluar si insiste en pagos inmediatos y verificar que el CBU o CVU coincida con el titular informado.

Otra modalidad en crecimiento es la creación de aplicaciones falsas o perfiles clonados de agencias y complejos turísticos. Se recomienda descargar apps únicamente desde tiendas oficiales y revisar desarrollador, descargas y opiniones. En redes sociales, es clave verificar la antigüedad y actividad real de las cuentas.

Ante cualquier sospecha, se aconseja detener el pago y, si ya se realizó una transferencia, contactar de inmediato al banco o billetera virtual y efectuar la denuncia. También es importante conservar capturas de pantalla, conversaciones y comprobantes, y realizar la denuncia en la fiscalía correspondiente o en los canales oficiales de ciberdelito.

La tecnología facilita la organización de viajes, pero exige mayor atención. Unos minutos de verificación pueden evitar pérdidas económicas y un inicio de vacaciones frustrante.