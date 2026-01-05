Vacaciones y ciberdelito: alertan por el aumento de fraudes en alquileres temporarios
El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas difundió una serie de recomendaciones. Las estafas vinculadas a reservas figuran entre las más denunciadas durante los meses de verano.
El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas difundió una serie de recomendaciones para evitar estafas en reservas online, en un contexto donde miles de personas en Argentina organizan sus vacaciones a través de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles. La creciente demanda de pasajes, alquileres temporarios y servicios turísticos convierte a este período en uno de los más utilizados por ciberdelincuentes para desplegar engaños cada vez más sofisticados.
Las estafas vinculadas a reservas figuran entre las más denunciadas durante los meses de verano. En numerosos casos, las víctimas descubren el fraude recién al llegar a destino, cuando comprueban que el alojamiento no existe, ya fue alquilado a otra persona o nunca estuvo disponible.
Los fraudes suelen iniciarse con anuncios atractivos: departamentos en zonas turísticas a precios muy por debajo del mercado, fotografías profesionales y mensajes que apelan a la urgencia. El contacto se establece por WhatsApp o redes sociales, evitando plataformas oficiales. Una vez asegurado el interés, los estafadores solicitan señas o pagos totales mediante transferencias o billeteras virtuales, para luego desaparecer.
El uso del celular como dispositivo principal para estas operaciones incrementa los riesgos: pantallas pequeñas, enlaces acortados, perfiles falsos y aplicaciones apócrifas dificultan la verificación. Además, la rapidez de las billeteras virtuales reduce los tiempos de reacción ante un fraude consumado.
Entre las recomendaciones difundidas se destacan: desconfiar de precios demasiado bajos; priorizar plataformas reconocidas con sistemas de reputación y pagos protegidos; verificar la identidad del oferente mediante búsquedas en Google y revisión de reseñas; evitar ingresar datos desde enlaces enviados por WhatsApp; y analizar cuidadosamente el método de pago, especialmente cuando solo se ofrece una transferencia directa a una cuenta personal.
El Consejo también sugiere realizar un “checklist” previo al pago: confirmar la existencia del alojamiento en Google Maps, revisar reseñas reales, comprobar si el contacto evita llamadas o videollamadas, evaluar si insiste en pagos inmediatos y verificar que el CBU o CVU coincida con el titular informado.
Otra modalidad en crecimiento es la creación de aplicaciones falsas o perfiles clonados de agencias y complejos turísticos. Se recomienda descargar apps únicamente desde tiendas oficiales y revisar desarrollador, descargas y opiniones. En redes sociales, es clave verificar la antigüedad y actividad real de las cuentas.
Ante cualquier sospecha, se aconseja detener el pago y, si ya se realizó una transferencia, contactar de inmediato al banco o billetera virtual y efectuar la denuncia. También es importante conservar capturas de pantalla, conversaciones y comprobantes, y realizar la denuncia en la fiscalía correspondiente o en los canales oficiales de ciberdelito.
La tecnología facilita la organización de viajes, pero exige mayor atención. Unos minutos de verificación pueden evitar pérdidas económicas y un inicio de vacaciones frustrante.
