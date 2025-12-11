El sector turístico de la Costa Atlántica espera una temporada con alto nivel de ocupación tras dos fines de semana largos positivos. En paralelo, miles de familias comenzaron a calcular cuánto costará veranear en los principales destinos de playa de la provincia de Buenos Aires, marcada este año por presupuestos más ajustados.

Ads

El alojamiento sigue siendo uno de los gastos más determinantes. Según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, una semana en enero para cuatro personas en un departamento arranca en $470.000 y puede trepar hasta $800.000. En Pinamar, un dos ambientes se ubica entre $800.000 y $1.500.000, según ubicación y servicios.

A eso se suma el alquiler de carpas y sombrillas, que muestra una fuerte dispersión entre balnearios. En Mar del Plata —tanto en zona Norte como en Punta Mogotes— las tarifas semanales van de $735.000 a $850.000. En Pinamar y Ostende oscilan entre $450.000 y $600.000, mientras que en Necochea se ofrecen alrededor de $250.000, con un adicional de estacionamiento que lleva el total a unos $340.000.

Ads

Puede interesarte

El traslado desde CABA agrega otro rubro a considerar: entre combustible y peajes, el viaje ida y vuelta ronda los $140.000. Y en materia de comidas, el presupuesto se amplía o reduce según la modalidad elegida. En playa, los clásicos como un choclo ya cuestan $5.000, una docena de churros $11.000 y una porción de rabas unos $20.000. Una hamburguesa con papas vale entre $12.000 y $15.000.

Con estos números, una familia tipo que opte por alojamiento económico, sin carpa y cocinando la mayoría del tiempo necesitará al menos un millón de pesos por semana. Pero si eligen hospedaje intermedio y alquilan una carpa, el presupuesto sube fácilmente al rango de $1.500.000 a $2.000.000.

Ads

El auge de los viajes al exterior generó comparaciones obligadas. Según la consultora Equilibra, en enero de 2026 Florianópolis resulta más caro que Pinamar en promedio diario: USD 270 contra USD 217. En febrero, la diferencia se mantiene y varía por ajustes estacionales. En términos globales, especialistas estiman que vacacionar en Argentina promedia unos USD 300 diarios en enero, frente a USD 200 en destinos internacionales.

Fuente: Infobae