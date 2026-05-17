Vaca Muerta se consolida como uno de los principales motores económicos del país y proyecta la creación de más de 40.000 puestos de trabajo durante los próximos cuatro años. La expansión de la producción de petróleo y gas no convencional impulsa nuevas inversiones, obras estratégicas y una creciente demanda de trabajadores especializados y operativos.

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La estimación fue mencionada por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien aseguró que el crecimiento del sector requerirá mano de obra en áreas técnicas, industriales y profesionales. Entre los perfiles más buscados aparecen operarios, soldadores, choferes, ingenieros, técnicos y especialistas vinculados a la energía y la construcción.

El avance de Vaca Muerta está acompañado por grandes proyectos de infraestructura energética, entre ellos oleoductos, gasoductos y plantas de exportación de GNL. En paralelo, el gobierno de Neuquén y distintas empresas ya comenzaron programas de capacitación para preparar trabajadores ante la creciente demanda laboral.

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El desarrollo de la cuenca también fortalece el perfil exportador de la Argentina y posiciona al país como uno de los actores energéticos con mayor potencial en la región. Según datos del sector, la producción no convencional representa actualmente cerca del 70% del petróleo nacional, una cifra que continúa en expansión.

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