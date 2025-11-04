El desarrollo energético de Vaca Muerta se consolidó este año como uno de los principales motores del ingreso de divisas al país. Según un informe de la consultora Economía y Energía, la balanza comercial energética registró un superávit de USD 5.368 millones en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un crecimiento del 45% interanual y casi el 90% del superávit total de bienes de la Argentina en ese período.

Ads

El informe señala que el repunte se explica por un aumento del 13% en las exportaciones y una reducción del 21% en las importaciones de combustibles y energía. “El crudo lideró el crecimiento este año, con un incremento del 41% en volumen exportado, que compensó la baja del 14% en los precios internacionales”, detalló la consultora dirigida por Nicolás Arceo, exdirector de YPF.

Puede interesarte

El fenómeno marca un cambio estructural para la economía argentina, que hasta 2023 acumulaba déficits energéticos. En 2024, la tendencia se revirtió y este año podría cerrar con un nuevo récord de superávit.

Ads

En paralelo, la reciente finalización del oleoducto Vaca Muerta Sur, la mayor obra de infraestructura energética del país, abre la puerta a un salto exportador: permitirá despachar crudo directamente al Atlántico y generar más de USD 15.000 millones anuales a partir de 2027, según estimaciones sectoriales.

Puede interesarte

El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), integrado por YPF, Pluspetrol, PAE, Pampa Energía, Vista, Chevron, Shell y Tecpetrol, prevé que el nuevo sistema potenciará la capacidad de transporte y reducirá costos logísticos. Además, los proyectos de gas natural licuado (GNL) que avanzan en la cuenca podrían sumar más de USD 30.000 millones anuales hacia 2030.

Ads

El contexto internacional también juega a favor: la transición energética global y la demanda de minerales estratégicos como el litio y el cobre colocan a la Argentina en una posición clave para diversificar su matriz exportadora.

En ese escenario, las recientes operaciones de financiamiento por USD 1.200 millones de YPF y USD 750 millones de Tecpetrol refuerzan el impulso del sector. El flujo de divisas proveniente de la energía se proyecta como determinante para sostener el superávit y estabilizar las cuentas externas del país.

Fuente: Infobae