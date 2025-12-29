Este lunes 29 de diciembre se llevan adelante las elecciones en la UTHGRA, con participación de trabajadores y trabajadoras afiliados en todo el país. En Mar del Plata, la votación comenzó desde las primeras horas de la mañana con un amplio operativo y una fuerte concurrencia.

La jornada se inició con una capacitación de presidentes de mesa en el hotel UTHGRA “Presidente Perón” y, posteriormente, se habilitaron las urnas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. En total, son 158 las urnas dispuestas para facilitar el acceso al voto de los afiliados.

Minutos después de las 9, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, emitió su voto. El dirigente encabeza la lista única que busca renovar la conducción de la seccional y remarcó la importancia del proceso electoral para la vida institucional del sindicato.

El operativo incluye 10 urnas ubicadas en el Centro de Formación Laboral N° 405, en Gascón 2660, donde se vota de 8 a 18, y otras 148 urnas instaladas en establecimientos hoteleros y gastronómicos, permitiendo que quienes están trabajando puedan votar en su lugar de empleo entre las 10 y las 16. Además, más de 50 remises fueron afectados al traslado de autoridades de mesa.

Desde la Junta Electoral señalaron que la jornada se desarrolla con normalidad y recordaron que para votar es necesario presentar DNI y carnet de afiliado. También destacaron la importancia de la participación para fortalecer la democracia sindical.

Tras sufragar, Santín subrayó que “la legitimidad de la conducción se construye con el voto y se sostiene con instituciones fuertes”, y valoró el compromiso de los trabajadores en una elección que busca consolidar un sindicato democrático, participativo y transparente.