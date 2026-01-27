Tras la histórica elección del pasado 29 de diciembre, UTHGRA Mar del Plata vivirá una semana clave con dos actividades centrales para la vida institucional y social del sindicato. Este jueves 29 de enero se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades y, dos días después, se desarrollará una nueva edición de la clásica Maratón de Mozos y Camareras.

El acto formal de asunción tendrá lugar a las 16 horas en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, ubicado en Tucumán y Rawson, y contará con la presencia del secretario general nacional del gremio, Luis Barrionuevo. Allí asumirá la Comisión Ejecutiva para el período 2025–2029, encabezada nuevamente por el secretario general Pablo Santín, tras el amplio respaldo obtenido en las urnas.

Desde el sindicato destacaron que el encuentro servirá para reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos laborales, la continuidad del proyecto gremial y el fortalecimiento de la democracia sindical. La convocatoria es abierta a afiliados y afiliadas del sector hotelero y gastronómico.

La agenda continuará el sábado 31 de enero con la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras, que se correrá entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage, uno de los escenarios más emblemáticos de la costa marplatense. El evento promete una verdadera fiesta popular, abierta a toda la comunidad.

Desde las 15 horas habrá bandas en vivo, artistas invitados, música y shows, con la participación especial de la Guardia Nacional del Mar. La conducción estará a cargo de Roberto Peña y Matías Alé, y también dirá presente El Mago sin Dientes, junto a otros artistas de la temporada.

La largada será a las 17, con categorías damas y caballeros. Habrá importantes premios en efectivo, $1.200.000, $800.000 y $500.000 para los tres primeros puestos, además del sorteo de tres motos 0 km y estadías en Bariloche para todos los participantes. Las inscripciones se realizan en la sede de UTHGRA (San Luis 2548) o al 223 348-5351, con un único requisito: llevar la bandeja y ganas de disfrutar.