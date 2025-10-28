En una decisión histórica y unánime, los afiliados de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata resolvieron este lunes la expulsión definitiva del ex dirigente Carlos Costa, acusado de haber utilizado los reclamos laborales de los trabajadores para obtener beneficios personales durante la gestión anterior.

La resolución se adoptó en una multitudinaria Asamblea Extraordinaria realizada en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, con la participación de 561 trabajadores y trabajadoras. El encuentro fue presidido por el secretario general, Pablo Santín, conforme al estatuto, y contó con la supervisión de una escribana pública.

Durante la asamblea se presentó documentación que expuso cómo, entre 2009 y 2017, Costa, entonces secretario gremial, admitió en una causa judicial (“Lauro, Andrés Christopher c/UTHGRA s/Despido”) la existencia de un sistema mediante el cual los reclamos laborales se utilizaban para generar honorarios repartidos entre la ex secretaria general Mercedes Morro (50%), el propio Costa (25%) y el abogado interviniente (25%).

El mecanismo, denunciaron los afiliados, constituía un sistema de recaudación fraudulenta que traicionó la confianza de los trabajadores al aprovechar sus conflictos reales para fines personales.

Por unanimidad, la asamblea aplicó la sanción máxima prevista en el estatuto sindical, que incluye también la expulsión de Rubén Darío Barrios y Norma Beatriz Galeano.

Durante el encuentro se recordó además la relación directa de Costa con Mercedes, actual concejal y denunciada por malversación de fondos en otra causa vinculada al gremio, y con Dante Camaño, ex titular de UTHGRA CABA, actualmente fuera de la conducción nacional.

La votación cerró entre aplausos y un mensaje contundente de la actual conducción del gremio:“No hay lugar para la corrupción, el oportunismo ni para las viejas prácticas que dañaron la confianza de los afiliados”, expresó Santín al finalizar la jornada.