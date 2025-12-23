UTHGRA Mar del Plata entregó casi 5000 cajas navideñas a trabajadores de la hotelería y la gastronomía, en la víspera de la Navidad. La iniciativa fue coordinada por la conducción gremial encabezada por el secretario general Pablo Santín y se desarrolló en la sede de la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

Ayer y hoy, miles de afiliados se acercaron a retirar sus cajas, preparadas con productos de primera calidad para acompañar la mesa navideña de sus familias. Desde el gremio destacaron que esta acción forma parte de una tradición sostenida en el tiempo y representa un gesto de acompañamiento en un contexto económico complejo.

“En el cierre de un año muy difícil para todos, es una enorme alegría poder acompañar a los trabajadores hoteleros y gastronómicos también de esta manera, con este gesto, colaborando a llenar la mesa navideña de sus familias”, expresó Santín.

El dirigente agregó que “sabemos que la situación no es sencilla, por eso redoblamos el compromiso para estar presentes, cerca de nuestros afiliados, cumpliendo con esta tradición tan esperada que permite cerrar un nuevo año juntos”.

