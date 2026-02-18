UTHGRA Mar del Plata adhirió al paro general contra la reforma laboral
El gremio hotelero-gastronómico se confirmó que dispondrá inspectores para garantizar el derecho a huelga frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral.
UTHGRA Mar del Plata confirmó su adhesión al paro general que se realizará este jueves desde las 00:00, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados. La medida fue anunciada por la seccional local del gremio, en el marco de la convocatoria nacional.
Desde el sindicato advirtieron que la iniciativa enviada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado, “no generará ningún empleo” y que, por el contrario, “implica un retroceso absoluto y nefasto en derechos legítimos de los trabajadores”.
En este contexto, la sede de UTHGRA Mar del Plata permanecerá cerrada durante la jornada, al igual que el Centro Recreativo y el Centro de Formación Laboral, en sintonía con la adhesión del gremio a nivel nacional.
Asimismo, se informó que desde primera hora más de cien inspectores del área de Gremiales y del cuerpo de delegados recorrerán la ciudad para controlar que los establecimientos hoteleros y gastronómicos no obliguen a sus trabajadores a no adherir a la medida de fuerza, garantizando el respeto al derecho constitucional a huelga.
El secretario general del gremio, Pablo Santín, afirmó que la reforma laboral “no viene a mejorar ni modernizar nada; viene a quitar derechos y eso no lo vamos a permitir”.
El dirigente sostuvo además que desde hace años existe una “reforma laboral encubierta” vinculada a los altos niveles de informalidad. “Tenemos muchos trabajadores sin registrar y damos una pelea permanente contra empresarios inescrupulosos. Esta reforma que intentan imponer desde el Gobierno, más que modernizar, lleva a los trabajadores a una miseria total”, señaló.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión