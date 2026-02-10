Sede central de UTHGRA Mar del Plata

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Mar del Plata confirmó su adhesión a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En ese marco, el gremio informó que la sede sindical y el Centro Recreativo permanecerán cerrados a partir de las 14, con el objetivo de acompañar la jornada de protesta en defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, expresó un rechazo categórico a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que “la reforma laboral no viene a modernizar nada, sino a quitar derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras”.

En ese sentido, consideró que el debate de fondo debería centrarse en una reforma tributaria que reduzca la carga impositiva sobre el empleo registrado. “Hoy, cada 50 millones de pesos que se pagan en salarios, a las 48 o 72 horas hay que abonar 25 millones a ARCA o se embargan las cuentas. Eso es lo que realmente hay que discutir”, afirmó.

Santín también advirtió que “desde hace años existe una reforma laboral encubierta”, reflejada en “altos niveles de informalidad y precarización”, impulsados por “algunos empresarios inescrupulosos”. En ese contexto, alertó que el proyecto en debate “lejos de modernizar, lleva a los trabajadores a una miseria total”.

El dirigente sindical aseguró que UTHGRA acompañará la movilización convocada por la CGT y remarcó que “ante este avasallamiento nos van a encontrar donde tenemos que estar: en la calle, defendiendo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.