Tras la denuncia por parte de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), en donde afirman que una cafetería local no cumple con las legalidades que le corresponden a los empleados en sus cinco sucursales.

En la misma afirman que los comercios poseen trabajadores en negro, sueldos por debajo de la escala salarialn y trabajadores de media jornada “mentirosa”.

Sobre esto, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín dialogó con El Marplatense y dijo: "Por el momento, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el mediodía. La verdad es que hasta ahora no hay nada concreto. Hoy seguimos en foja cero con trabajadores precarizados, cobrando por debajo de la escala salarial, no se les respeta el plus, los esconden cuando hay inspecciones, bajo llave".

“La verdad es que hasta el momento no hubo una oferta concreta para resolver esto. En las últimas horas se recibieron varios despidos discriminatorios que tienen que ver con este trabajo de exigirles una correcta registración laboral. Nos están tomando el pelo. Se ven intenciones muy claras de no querer resolver la cuestión del fondo”, expresó.

“La verdad me dan vergüenza todo este tipo de situaciones e irregularidades hacia los trabajadores, que vienen de parte de un empleado judicial en una clara maniobra fraudulenta al mismo sistema porque es un empleado que es dueño de los establecimientos. Éste, tiene como testaferro a su mujer que es la que figura como titular pero nosotros tenemos elementos probatorios de que él siempre se presentó como dueño del establecimiento y que se dirigió hacia nosotros como tal”, agregó el referente.

Y adhirió que tienen “mensajes, llamadas y muchos empleados de testigos a los que él siempre se dirigió como dueño de la empresa. La verdad que da vergüenza que todavía tengamos este tipo de situaciones y que no sabemos si enfrentamos a un empresario gastronómico que tiene en la informalidad a sus trabajadores o a la justicia”.

“No sabemos contra quién tenemos que discutir así que vamos a seguir en esta línea peleando, a esperar la audiencia del mediodía y no nos pensamos mover de nuestra postura, corresponde tienen que tener todo en regla como corresponde”, finalizó el Secretario General.