La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) inaugurará el próximo miércoles 17 de diciembre el Puente Mirador Sur, una nueva infraestructura que jerarquiza al Hotel UTHGRA Sasso, en el corazón de Punta Mogotes.

La obra une el hotel con el casino del complejo, atravesando en altura el cruce de la calle Medrano y la avenida De los Trabajadores, y representa el cierre de un proyecto integral de puesta en valor del emblemático edificio centenario.

El proceso de recuperación del Sasso se inició en 2006 impulsado por el gremio gastronómico, con el objetivo de devolverle el esplendor que lo convirtió durante décadas en un faro de la actividad turística y hotelera de Mar del Plata.

El nuevo puente mantiene la impronta de sofisticación que caracteriza esta etapa del complejo, bajo la visión de José Luis Barrionuevo y su equipo. Se trata de un volumen vidriado, elevado sobre la calzada, con estructura de hormigón armado y una súper estructura de perfiles metálicos.

Además del impacto arquitectónico y turístico, el proyecto consolida más de 400 fuentes de trabajo y fortalece el desarrollo laboral dentro de la actividad. Del acto inaugural participarán dirigentes nacionales, funcionarios, empresarios y personalidades destacadas de la cultura y del quehacer social local y nacional.

